Jõhvi tehnoloogiakool võtab vastu rohkem õppijaid

"Esimese lennu õppijad, meie partnerid ja toetajad on tõestanud, et kood/Jõhvi loob väärtust ja on ühiskonnas vajalik algatus. Seepärast tahame sel aastal vastu võtta kuni kaks korda rohkem õppijaid, et aidata rohkem inimesi IT-maailma ja levitada uusi õppimisviise," ütles kood/Jõhvi nõukogu esimees ja kooli kaasasutaja Taavet Hinrikus.