Jõhvi kesklinnas on küll korras fassaadidega kortermaju, ent üksjagu on ka neid, mis silma riivavad. Vald soovib, et majad oleksid korda tehtud, lubades aidata toetuse taotluse esitamisel. Kas selleks tuleb vallalt ka rahaline tugi, pole praegu selge. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik