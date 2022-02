OSK Grupp otsib uut juhti

Nõukogu meelest on rotatsioon ettevõtte tegevusvaldkondade laiendamiseks siiski vajalik. "Tarvis on arendada uusi suundi ja laiendada teenuste valikut. Usume, et värske pilguga inimene suudab ettevõtte uuele tasemele viia, seetõttu ootame kandidaatidelt eelkõige arenguplaani," selgitas Dijev.

Dijev lisas, et huvi konkursi vastu on: 1. veebruariks oli oma dokumendid esitanud kaks kandidaati.

"See töö ei ole lihtne ning mõnikord tuleb tööpostil olla vaat et 24 tundi ööpäevas," sõnas ta.

Dijev märkis, et kuna ettevõtte juht peab inimestega palju suhtlema, eeldab see ametikoht kandideerijalt head stressitaluvust. Peale selle peab tal olema kõrgharidus, vähemalt viieaastane juhtimiskogemus, hea eesti keele oskus jne. "Nõudmised on kõrged, ent palkki on vääriline: kuni 3000 eurot bruto."