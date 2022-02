Alutaguse malevasse tuli nii aasta kaitseliitlase kui naiskodukaitsja tiitel

Vladimir Tšudajev on Narva malevkonna liige alates 2003. aastast ning arendab malevkonnas väikeüksuste taktikat.

"Tema sõbralik iseloom, alatine abivalmidus ja kohusetunne on toeks ja eeskujuks kaasvõitlejatele. Vladimir on pideva enesetäienduse kaudu saanud nii paremaks ohvitseriks kui ka edukamaks üksuse juhiks. Ta on suurepärane näide ja eeskuju sellest, et kõik on võimalik, kui piisavalt tahta. Seda nii eesti keele õppimisel kui ka tõusul reamehest ohvitseriks," põhjendas kaitseliit talle aasta kaitseliitlase tiitli määramist.

Leena Tammets on naiskodukaitse liige alates 2008. aastast, enne seda oli ta viis aastat kodutütarde ridades. Leena on olnud organisatsioonis mitmel juhtival ametikohal ning mitmete projektide eestvedaja, osalenud paljudel suurõppustel, koormusmatkadel ning eriala- ja militaarspordivõistlustel. Ta on viinud läbi baasväljaõppeid kahes keeles, astunud üles nii televisioonis kui raadios, tutvustades naiskodukaitse tegevust.

Alutaguse maleva pealiku Erkki Karuksi sõnul on see harukordne, et nii parima kaitseliitlase kui ka parima naiskodukaitsja tiitel tulevad ühte malevasse. "Alutaguse maleva jaoks on see igatahes suur au ja see näitab, et meil tegutsevad väga tublid inimesed," ütles Karuks.