Aveli Uustalu rängaks katsumuseks kujunenud 10 km sõidust: "Kraanid on kinni!"

Aveli Uustalu tunnistas pärast võistlust Postimehele, et tänane sõit osutus rängaks. "Eriti teisel ringil tundsin, et täna ikka ei liigu siin rajal. Ei ole minekut ja ei suuda anda endast kõike. Lihtsalt kulgemine on rajal. Õiget pingutust ei saa selle kõrguse pärast teha. Kraanid on kinni."