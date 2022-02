Meeleavaldajaid oli ligikaudu 15. Nad tõid linnavalitsuse ette aktsiooni ajaks ka viis prügikonteinerit, millele olid paigaldatud üleskutsed: "Linnapea ärgake!", "Kodu korda!" ja "Prügist vabaks!". Põhjuseks, et lumme uppunud teede tõttu on linnas nädal aega olnud häiritud ka prügivedu.

Linnavalitsuse ees oleva suure lumehange peale kirjutasid meeleavaldajad punase värviga: "Linn upub lumme, aga linnapea on puhkusel," heites ette, et linnapea Toomas Nael praegu lume- ja prügikriisi ajal puhkusele läks.

Kohtla-Järve sotside liider, volikogus opositsioonis olev riigikogu liige Eduard Odinets ütles, et meeleavalduse korraldamisega tahavad nad linnavõimudele näidata, et sellise olukorraga, ei saa rahul olla. "Lumi on koristamata, prügi on välja viimata, rahvas on meeleheitel," ütles ta väites, et saab iga päev nördinud linnaelanikelt pöördumisi ning sellist korralagedust pole kunagi varem Kohtla-Järvel olnud. "Kommunaalfirmade telefonid on pidevalt kinni, linnavalitsuse numbrid ei vasta."

Odinetsi sõnul oleks peaks linnavalitsus nõudma teedehoolduse ja pürgiveo teenuseid osutavatelt ettevõtetelt aktiiviselt korralikku tööd. "Kuni selleni välja, et vahetada teenuse osutajad välja, kui nad ei saa oma tööga hakkama."

Kohtla-Järve linnajuhid on tunnistanud, et lumerohkuse tõttu on teede lumest puhastamise ja prügiveoga tekkinud probleeme, kuid olukord on paranemas. Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael saatis eelmise nädala lõpus linna teid ja tänavaid hooldavale OÜ-le N&V hoiatuskirja, milles tõi välja talvise teehoolduse arvukad puudused ja nõudis nende kõrvaldamist. Üheksa nõuetele mittevastava liiklusohtliku ristmiku eest tegi linnavalitsus firmale 5400 eurot trahvi.

Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodin selgitas nädala alguses teede puhastamise probleeme ilmastikuoludega ja koroonaviiruse levikuga. "Lund sajab üha juurde, sooja ilmaga aga muutub see pudedaks ning raskendab isegi pärast lumekoristust liiklust veelgi. Hommikul sain N&V-lt teate, et kümme nende traktorijuhti on haigeks jäänud. Kõigile neile on keeruline kiiresti asendajat leida, kuid sellest hoolimata on suurem osa teid hooldatud."

Nii N&V kui ka prügiveofirma Ekovir kuuluvad kommunaalärimees ja munitsipaalpoliitikule Nikolai Ossipenkole. Valimisliit "Progress", kuhu kuuluvad mõlema firma juhtivad töötajad, on Kohtla-Järvel võimul koos Keskerakonna ja Reformierakonnaga.

Valimisliidu Progress üks juhtfiguure ja firma N&V juhtkonda kuuluv Jelena Bezvoditskaja süüdistas sotsiaalmeedias sotsiaaldemokraatide nimekirjast linnavolikogusse valitud Sergei Butšinskit ja Vladimir Tšuzast lumekoristuse politiseerimises, populismis ja ebapädevuses.

Valimisliidus Progress kandideerinud firma N&V töötaja Kirill Kõpp päris meeleavaldajatelt, mida nad siis ette võtavad, kui firma loobub hooldusteenuste osutamisest. "Mis teie eesmärk on?"

"Eesmärk on linn puhtaks saada," ütles sotside nimekirjas volikogusse kandideerinud Igor Ivanovski.

Volikogu liige ja Kohtla-Järve korteriühistute ühenduse juht Jelena Mutonen tõdes, et prügivedu hoogustus kolmapäeval pärast seda, kui sotsid andsid teada meeleavalduse korraldamisest.