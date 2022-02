Narva kaalub mitmete koolide ja lasteaedade sulgemist

Narva linnapea Katri Raigi sõnul sünnib peaaegu iga nädal mõni legend, et üks või teine Narva kool pannakse kinni. Tegelikult ei ole selle kohta veel ühtki otsust tehtud, ehkki koole ja lasteaedu tuleb sulgema hakata küll. "See saab olema raske otsus, kuid ma loodan, et see sünnib tänavu kevadel," ütles ta. FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik