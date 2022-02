Firma N&V omanik Nikolai Ossipenko rääkis varem Põhjarannikule, et nendepoolne lepingutest loobumine on seotud vallavalitsuse ametnike etteheidetega. "Kui inimesed töötavad ööd ja päevad läbi, vastutasuks neid aga alandatakse ja solvatakse, sealhulgas ettevõtte juhatuse liiget, siis on selge, et mingit koostööd ju teha ei saa," sõnas ta.