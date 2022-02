Kohtla-Järve bänd Bliss pääses laulusaate finaali

Reede õhtul eetris olnud poolfinaalis laulis Bliss üle Tallinna bändi Nonsens. Koos Blissiga oli poolfinaalis laval ka Ahtme kunstide kooli koor.

Ansambel Bliss loodi Kohtla-Järve kultuurikeskuses rohkem kui viis aastat tagasi ning sellest ajast peale on nad oma esinemistega kaunistanud paljusid üritusi ning korduvalt valitud mitmete võistluste parimaks ansambliks. Blissi repertuaari kuulub nii eesti- kui ka venekeelseid laule ning välismaiseid hitte, kuid tuttavad meloodiad kõlavad nende esituses alati isemoodi, kuna ansambli liider Jekaterina Minajeva teeb neile oma seaded.

Jekaterina Minajeva sõnul otsisid lauluvõistluse korraldajad neid ise üles ja tegid neile ettepaneku saatest osa võtta. "Päris kohe me nõusse ei jäänud, sest ettevalmistus ja võtted võtavad palju aega, meil kõigil aga on töö, pere ja lapsed. Peale selle on detsember kultuurikeskuse töötajatele väga pingeline kuu. Ent kõike põhjalikult kaalunud, otsustasime siiski osaleda."

Vokalistid valisid laulud kiiresti välja ning panid kokku ka muusikute kollektiivi: neid saadavad võistlusel sillamäelane Pavel Klišin (basskitarr) ning kohtlajärvelased Daniil Masljakov (kitarr), Mihhail Kastritski (perkussioon) ja Aleksei Beljajev (trummid).

Jekaterina Minajeva sõnul annab elav muusika tooni ja loob meeleolu. "Me saime sellelt võistluselt suurepärase kogemuse ja muljed on ainult positiivsed. Ma ei saa võistluse üksikasju avaldada, enne kui saade pole eetrisse läinud, kuid loodan, et idavirukad vaatavad ja toetavad meid," lausus ta.

Minajeva sõnul on nende ansambli koosseis pidevas muutumises: algul oli ansamblis seitse liiget, kuid kolm vokalisti kolisid ära pealinna ning üks sai hiljuti emaks ja seetõttu kollektiivis ajutiselt ei osale. Seetõttu käib ansambel praegu laval kolmeliikmelisena: Jekaterina Minajeva, Anastassia Hrissanfova ja Kärolin Kivestu.

"Rahvas laulab" on muusikaline võistlusmäng, mis koosneb veerand- ja poolfinaalidest ning finaalist. Igas saates võtavad mõõtu kaks muusikakollektiivi, kes peavad esitama kolm venekeelset laulu: ühe kiire ja ühe aeglase omal valikul ning kolmanda võistluse korraldajate ülesandel. Üks bänd pääseb edasi, teine langeb välja. Stuudios hindab võistlejaid žürii, kelle hinded liidetakse televaatajate omadega.

Varem on laulusaate võitjaks tulnud Kohtla-Järve muusikakollektiivid: esimesel hooajal ansambel Dochka Bossa ning mullu Jekaterina Margalnikova bänd. Blissis löökpille mängiv Mihhail Kastritski, kelle põhitööks Kohtla-Järve spordikeskuse juhtimine, on selle saate võidumaitset juba tunda saanud - ta kuulub ka bändi Dochka Bossa.