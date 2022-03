Kiviõli õmblusettevõte Svarmil andis töötukassale teada, et nemad on valmis töötajaid juurde võtma. Hinnanguliselt oleks tööd pakkuda umbes 20 inimesele, nii õmblejatele, keda kohapeal välja õpetatakse, kui ka mõnele lihtsama töö tegijale.

"Head inimesed on meile alati teretulnud, olgu nad sõjapõgenikud või kohalikud," ütles ettevõtte tegevjuht Merle Roste, et õmblejatest on neil juba pikka aega puudus. Kui tööle tahtjaid peaks nüüd rohkem tulema, saab ka teise vahetuse tööle panna.