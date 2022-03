Riik toetab Kohtla-Järvet ja Narvat järsult kallinenud koolimajade ehitamisel

Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli vana koolimaja lammutamine ja uue ehitamine ning spordisaaliga ühendamine läheb maksma arvatust ligi 3 miljonit eurot rohkem.

Põhjarannik kirjutas veebruaris, et Kohtla-Järve linn küsib riigilt abi, kuna ehitusmaterjalide hinnad on viimase aasta jooksul kasvanud ja varem kavandatud summadega linn Kesklinna põhikooli projektis toime ei tule.

"Haridusministeeriumi toetus on 5 miljonit eurot, linnaeelarvest lisandus miljon eurot ning nüüd on puudu umbes kaks miljonit," kirjeldas Kohtla-Järve majandusteenistuse abilinnapea Vitali Borodin olukorda.

Teisipäeval otsustas valitsus nii Kohtla-Järvele kui ka Narvale appi tulla, et nad saaksid uute koolimajade ehituse lõpule viia.

"Sellest ajast, kui me 2018. aastal planeerisime Euroopa Liidu raha ja summasid, mille eest on võimalik uusi koolimaju ehitada, on palju muutunud. Need projektid, mis on jäänud perioodi lõppu, on oluliselt kallinenud. Kohalik omavalitsus ei ole võimeline seda ise kinni maksma," selgitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Narva Kesklinna põhikooli uue hoone maksumus pole praegu täpselt isegi teada. "Paar hanget on ebaõnnestunud, aga 4. aprillil on taas pakkumuste esitamise tähtaeg. Loodame, et sinna tuleb pakkumine, et me saaksime ka Narva Kesklinna põhikooli kenasti valmis ehitada," rääkis Kersna.

Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli puuduolev summa tuleb Euroopa Liidu rahast ja Narva kesklinna põhikooli ehitus CO2 rahast.

"Mõlema otsuse tingimus on see, et kuna mõlemad koolid on täisvenekeelsed, peavad nendest kujunema keelekümbluskoolid. Kokkulepe koolipidajatega on selline, et kui valmivad uued majad, siis 1. klassi tulevad lapsed õpivad keelekümblusmetoodika järgi," ütles Kersna pärast Kohtla-Järve linnapea ja Kesklinna kooli juhtidega kohtumist.