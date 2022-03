Jõhvi abisaadetise Ukrainasse toimetav mikrobuss jääb sõpruslinnale

Jõhvis tegutsev meesteklubi valis välja pruugitud mikrobussi, mis maksab 1500 eurot ja mis on juba pikaks sõiduks korda tehtud, näiteks on sellel vahetatud piduriklotsid ja süütelukk.

Tema kinnitusel on abisaadetise üleandmine peensusteni läbi mõeldud.

"Ukrainast on tulnud palju teateid, et kaubad kipuvad kaduma. Nagu sõjas ikka, tekivad marodöörid ja vargad. Meie oleme sisse tallanud kindla liini: Lõpovetsi linna kontaktisik peab kindlasti piirile tulema ja ise saadetise kohale viima, et kontrollpunktides osa asju välja ei võetaks. Kuna buss pannakse täis humanitaarabi, mis ostetakse Jõhvi vallavalitsuse eraldatud 15 000 euro eest, peab kõik olema korraldatud selgelt ja läbipaistvalt."