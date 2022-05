Kohtla-Järvel taastavad oma töö suvised koolilaagrid

Kohtla-Järve haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu sõnul on linnalaagrite taaselustamise idee juba ammu päevakorras olnud ning uus spordikeskus pakub selleks suurepäraseid võimalusi.

"Raske öelda, kui palju huvilisi on, kuid esimesel korral loodame kokku saada neli 25-liikmelist rühma," sõnas Agu. "Üks vahetus on planeeritud 27. juunist 1. juulini. Kui linnarahvale meeldib ja nõudlust on, siis püüame järgmisel aastal teha mitu vahetust."