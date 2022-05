Jõhvi uus staadion avas jooksuhuvilistele väravad

Esimest korda said jooksuhuvilised Jõhvi uue staadioni rada proovida sel teisipäeval.

"Esimene emotsioon on vägev. Kujutan ette, et nii mõnelgi kergejõustikuentusiastil võtab pisara silma, et Jõhvis selline staadion valmis sai," ütles suusatreener Avo Sambla, kelle õpilased tegid teisipäeval uhiuue staadioni jooksurajale esimesed jäljed.