Kriisiaeg pole muutnud riigi plaane põlevkivist loobumiseks

"Viimaste kuude jooksul on mitmelt poolt huvi tuntud, kuidas mõjutavad õiglase ülemineku kulgu Ukraina sõda ning energiakriis," rääkis riigihalduse minister Jaak Aab. "Riigi plaanid ei ole siin muutunud. Tõsi, kõrgete energiahindade tõttu ja energiajulgeoleku tagamiseks töötavad praegu ka põlevkivijaamad, kuid pikaajaline plaan on jätkuvalt jõuda kliimaneutraalse majanduseni," sõnas minister ja lisas, et praegu peab riik kindlustama, et Ida-Virumaal tekiksid tulevikus uued töökohad just väljaspool põlevkivisektorit.