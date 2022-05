PÄEVA PILT ⟩ Kas keegi korraldab Jõhvis kesklinna koristamist?

Näiteks otse linnasüdames, kiriku ja vabadussamba kõrval olevas augus vedeleb juba mitu nädalat suur lagunenud prügikott, mille sisu on tuul ja varesed laiali ajanud. Keegi oleks justkui püüdnud seal koristada, aga siis on asi nädalateks pooleli jäänud.

Samas kõrval on katkine ja viltu vajunud jalgpallivärav. Kuivanud puulehed on riisumata.

Kui tegu peaks olema sügavamõttelise kunstiinstallatsiooniga, siis võiks selle kohta ka vastava sildi paigaldada. Et keegi valesti aru ei saaks. Aga lähedal on hoopis suur plakat, mis ütleb, et see on "meeldivate kohtumiste paik"... .