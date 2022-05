Linnavalitsuse tellimusel Tallinna konsultatsioonifirma Cumulus Consulting koostatud plaan peab saama heakskiidu volikogult. Ettepanekute tegemiseks on aega 30. maini.

"Haridusvõrgu ümberkorraldused Narvas on paratamatud. Ei ole mõistlik ülal pidada pooltühje hooneid," ütles Narva linnapea Katri Raik. "Mõistan õpetajate ja teiste koolitöötajate muret: kas minu töökoht jääb alles? Kvalifikatsioonile vastavad õpetajad saavad tööd, selle nimel me töötame. Meie inimesed on meie suurim vara.‎"