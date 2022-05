"Ida-Viru turismiklastrile tuli n-ö kosja Lääne-Viru turismivõrgustik VisitVirumaa ja pakkus, et teeme koostööd. Leidsime, et ühiselt kasulik teema on Soome turg, sest mõlemad maakonnad on veel soomlaste turismikaardilt peaaegu puudu. Nii valmis ühine n-ö Soome hüppe plaan, millele õnnestus ka Euroopa Liidu toetus saada," meenutas Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.