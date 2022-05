Lüganuse vald vaidlustas kooli sulgemise peatamise

"Esitasime Tartu ringkonnakohtule määruskaebuse, kus me selgitasime lahti, miks Lüganuse valla haridusvõrgu ümberkorraldamine on vajalik ja miks just Lüganuse kool tuleb selleks sulgeda," sõnas abivallavanem Arno Rossman. Ta ütles, et kaebuses kirjutasid nad lahti need argumendid, mille väidetavat puudumist kooli sulgemist vaidlustavad lastevanemad vallavõimule ette heidavad.