Päästeamet tunnustas Põhjaranniku tegevtoimetajat Erik Kaldat medaliga

Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann märkis, et Erik Kalda on mitmekümne aasta jooksul kajastanud päästeteemasid. "Ta küsib aktiivselt infot, kui kusagil mingit probleemi märkab. Sestap on mitmete oluliste teemade üleriigiline käsitlemine alguse saanud just Põhjarannikust," sõnas ta.

Holzmann lisas, et Erik Kalda kajastab päevakajaliste uudiste kõrval ka päästjate töötingimusi ning olulisi tuleohutuse ja ennetustööga seotud teemasid. See töö hoiab Ida-Virumaa eesti- ja venekeelset elanikkonda ühtses inforuumis, kuna need teemad on kajastatud nii Põhjarannikus kui ka Severnoje Poberežjes. "Erik Kalda on oma kohusetundliku ja aktiivse tegevusega näidanud ennast missioonitundega ajakirjanikuna, kellele läheb korda ühiskonna turvalisus. Leiame, et tema teened päästeala propageerimisel ja ennetustöö tegemisel väärivad tunnustamist päästeteenistuse medaliga," põhjendas Holzmann.

Lisaks Erik Kaldale pälvisid kolmapäeval päästeteenistuse aumärgi veel 16 Ida-Virumaa inimest, kelle seas on nii päästjaid kui ka päästekeskuse häid koostööpartnereid.

Idavirulased, kes pälvisid päästeameti aumärgi Päästeameti kuldsete tammelehtedega teenetemedal Andrei Filin, Narva päästekomando rühmapealik Päästeameti hõbedaste tammelehtedega teenetemedal Ivan Novitski, Narva päästekomando päästja Maksim Ptšjolko, Kiviõli päästekomando meeskonnavanem Ruslan Zakilov, Narva-Jõesuu päästekomando päästja Päästeteenistuse medal Anu Paumer, päästeameti personalitöö talituse koolitusspetsialist Käthlyn Lizdenis, keskkonnaameti järelevalveosakonna Ida-Virumaa büroo juhataja Angelina Pällo, Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Tarvi Vihula, Kiviõli päästekomando meeskonnavanem Roman Valuiskihh, Narva päästekomando päästja Arnold Muoni, Narva-Jõesuu päästekomando meeskonnavanem Andres Käger, Purtse vabatahtlik päästja Daniil Verguljanets, Auvere elektrijaama päästekomando meeskonnavanem Vladimir Bezlyudnyy, Estonia kaevanduse mäepäästekomando respiraatoritööline (mäepäästja) Tatjana Barabanova, Narva-Jõesuu kooli huvijuht Julie Laur, Voka lasteaia Naksitrallid direktor Erik Kalda, ajalehe Põhjarannik tegevtoimetaja Mirta Laul, häirekeskuse Ida keskuse logistik

