Narvas jätkuvad teetööd keerulistest oludest hoolimata

Mitmete suuremate kõnniteede puhul pöördus töövõtja Narva linnavalitsuse poole palvega asfaltimistähtaegu pikendada ning linnavalitsus oli nõus seda tegema. Abilinnapea Irina Smirnova sõnul on ehitajatel paljudel kõnniteedel ettevalmistused asfaltimiseks juba tehtud ning endiselt on lootust, et juuni keskpaigaks saab seal uus asfalt maha pandud.