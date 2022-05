Kohtlajärvelased korraldavad raskelt haige tüdruku toetuseks heategevusõhtu

Ühel 2019. aasta sügispäeval ärgates oli toona 14aastase Aleksandra ülemine silmalaug niivõrd paistes, et tüdruk ei saanud silma lahtigi teha. Kellelgi ei tulnud tookord pähegi, et tegu võiks olla väga raske haiguse tundemärgiga.

"Algul arvasin, et see on mõne putuka hammustusest põhjustatud allergia, kuid antihistamiinid turset maha ei võtnud," meenutab Aleksandra ema Julia. "Ei aidanud ka arsti järelevalve all läbi viidud poolteise kuu pikkune allergiaravi."