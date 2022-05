Narva-Jõesuu tuletornist saab turismiobjekt

Narva jõe suudmes liivaluidete taga kõrguv ning praegu transpordiametile kuuluv Narva-Jõesuu tuletorn on ehitatud 1957. aastal. Puna-valgetriibulise torni kõrgus jalamist on 31 meetrit ning tule kõrgus merepinnast ligikaudu 35 meetrit. Tuletorn on Narva-Jõesuu rannast hästi nähtav ning kuulub lahutamatult kuurortlinna meresilueti juurde.