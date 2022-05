Ida-Viru haridusasutused värbavad ligi sada uut inimest

Sügiseks otsivad maakonna haridusasutused kokku ligemale sadat uut töötajat. Loodusainete kõrval on suurem nõudlus muusika-, klassi- ning inglise keele õpetajate järele. Jätkuvalt vajavad haridusasutused eestikeelseid ja keelekümblusõpetajaid.

"Õpetajaid otsitakse kõikide haridusastmete jaoks ning suurimaks väljakutseks on leida õpetajaid just üldhariduskoolides üldainete, nagu bioloogia, keemia ja inglise keele tundide läbiviimiseks. Alushariduses on suurim vajadus eestikeelsete õpetajate, kutsehariduses kutseõpetajate ja kõrghariduses insenerivaldkonna õppejõudude järele," kirjeldas Kerda Eiert.