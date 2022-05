Kohtla-Järve võim läks lõhki

Sellele andis lõpliku hoobi volikogus neljapäeva õhtul toimunud hääletus, mille tulemusel kaob linnavalitsusest kaks abilinnapea kohta, mis kuuluvad praegu Keskerakonnale. Oma kohast jäävad linna põhimääruse muutmise järel ilma rahanduse abilinnapea Ljudmila Jantšenko ja arenguküsimustega tegelev abilinnapea Riina Ivanova. Tegemist on linna endiste tippjuhtidega, kellest esimene oli aastaid linnapea ja teine volikogu esimees.

Lõhe keskerakondlaste seas

Opositsioonilise valimisliidu Restart Kohtla-Järve algatatud eelnõu toetasid koalitsioonist kaks Reformierakonna saadikut, kaks valimisliidu Progress saadikut ja neli Keskerakonna nimekirjast valitud saadikut. Teiste seas ka sel aastal Keskerakonnaga liitunud volikogu esimees Tiit Lillemets.

Põhimääruse muutmise vastu oli fraktsiooni 12 liikmest vaid kuus. Üks saadik, Anton Dijev jäi erapooletuks ja Vladimir Evve ei hääletanud.

Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees Ivetta Sakkart-Linnard teatas reede hommikul, et juhatus on sügavalt nördinud koalitsioonipartnerite ja osa Keskerakonna fraktsiooni saadikute tegutsemise üle. "Kahetsusväärselt on tekkinud olukord, kus konstruktiivse koostöö ja linna arendamise asemel keskendub osa volikogu liikmeid isiklike ambitsioonide realiseerimisele," tõdes ta.

Keskerakonna juhatuse hinnangul näitas hääletus selgelt, et usaldus koalitsioonipartnerite vastu on täielikult kadunud ning Keskerakonna fraktsioonis puudub üksmeel.

"Olukorras, kus üksikute saadikute isiklikud huvid kaaluvad üles ühised eesmärgid, ei ole võimalust programmi ellu viia ja valijatele antud lubadusi täita," teatas Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna juhatus, lisades, et kaaluvad tõsiselt uue koalitsiooni moodustamist "usaldusväärsete partneritega".

Jõujooned Kohtla-Järve volikogus kahe abilinnapea koha kaotamise hääletusel Poolt: Tiit Lillemets, Svetlana Kollo, Deniss Veršinin, Zaur Abassov (Keskerakond), Janek Pahka, Hendrik Agur, Mare Roosileht, Viktor Andrejev (Restart Kohtla-Järve), Maria Merkulova, Jevgeni Saltõkov (Progress), Svetlana Vladimirova ja Daniil Starodubtsev (Reformierakond) Vastu: Valeri Korb, Arne Berendsen, Sergei Lopin, Anna Rentik, Raissa Baženova, Ivetta Sakkart-Linnard (Keskerakond) Erapooletu: Anton Dijev (Keskerakond) Ei hääletanud: Vladimir Evve (Keskerakond), Eduard Odinets, Sergei Butšinski, Vladimir Tšužas, Nikolai Kutašov, Jelena Mutonen (Sotsiaaldemokraatlik Erakond)

Väga segane seis

Küsimusele, milliseid isiklikke huvisid ta silmas peab, ei soovinud Sakkart-Linnard vastata, kuid märkis, et see hääletus oli eelkõige suunatud Riina Ivanova ja Ljudmila Jantšenko vastu. Samas ta ei välistanud, et praegused pinged on tingitud ka sellest, et Kohtla-Järvel seisab ees uus pikaajaline teehooldushange ja mitmed saadikud on seotud linna teid hooldava firmaga N&V. "Võib-olla, kõik võib olla," sõnas ta.

Ainsaks osapooleks, kes abilinnapeade arvu vähendamise eelnõu ei hääletanud, olid sotsid, kel on volikogus viis kohta. Ainult sotsidega läheks pooleks läinud Keskerakonnal Kohtla-Järvel koalitsiooni moodustamine keeruliseks, sest volikogus on 25 kohta. Keskerakond ise saab praegu arvestada kuue-seitsme häälega.

Sotside liider Eduard Odinets sõnas, et Keskerakond on kuulanud maad uue koalitsiooni loomiseks. "Oleme öelnud, et võime rääkida. Aga selleks peab olema kindlus, et vajalik häälte arv on olemas. Praegu seda pole ja seis on väga segane," tõdes Odinets.