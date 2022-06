Suri Kohtla-Järve endine linnapea Jüri Kollo

Kollo oli linnapea keerukatel aastatel, mil Kohtla-Järvel läksid järjest pankrotti suured ettevõtted, tööpuudus kasvas ning kütte- ja muud kommunaalprobleemid muutusid aina teravamaks. "Me rabeleme palehigis ja teeme kõik, mis meist oleneb. Tegeleme nii narkomaania, tööpuuduse, soojamajanduse, heakorra kui kõiki muude probleemidega," rääkis ta 2001. aasta kevadel Põhjarannikule, selgitades, et poolteist aastat varem valimisprogammi koostades ei osanud ta ette näha, kui rasked probleemid linnas võivad tekkida. "Me tahtsime küll kommunaalteenuste hindu hoida, kuid elu teeb oma. Ka tänavate remondiks ei ole meil praegu raha, kuid järgmisel aastal, kui Ahtme spordihoone saab valmis, saame võtta uusi laene ja asuda selle raha eest tänavaid korda tegema. Ma ei kahtlegi selles, et soojamajandusega tuleb sügisel suuri probleeme."