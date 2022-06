Ida-Viru aasta tegija tiitli pälvinud turismiklaster lubab teha maakonna kuulsaks üle Eesti ja naabrite juures

Jaloneni sõnul koondab Ida-Viru turismiklaster üle 50 partneri. "Need on meie maakonna kõige aktiivsemad ja missioonitundelisemad turismiettevõtted ja kõik meie kaheksa omavalitsust. Koos me teeme meie kauni Ida-Virumaa kuulsaks üle Eesti ja naabrite juures. Tänan kõigi turimsiklastri partnerite poolt selle äärmiselt kõrge autasu eest!" sõnas ta.

Ida-Virumaa omavalitsust liit, Ida-Viru ettevõtluskeskus ja ajaleht Põhjarannik valisid turismirahva maakonna aasta tegijaks 2021 selle eest, et nad koondasid keerulisel ajal oma jõud ja suutsid ühiselt olla välja Ida-Virumaa eest ja tegid selle tuntumaks. Turismiklaster on hea eeskuju, kuidas ühiselt maakonna huvide eest seista ja tegutsea ning elu paremaks muuta.

Kadri Jalonen on meenutanud, et 2021. aasta algus ennustas mitte ainult Ida-Virumaa, vaid kogu Eesti turismisektorile väga keerulist hooaega: piirangud, sulgemised, vaktsineerimine, üha suurenev mure püsikulude pärast. "Tagantjärele võime öelda, et Ida-Virumaa turismiaasta 2021 oli parem, kui eales loota julgesime. Kõige olulisem on, et me ei pudenenud kriisis laiali, vaid suutsime end mobiliseerida, tõmmata siia riigi pilgu ja toe," ütles Jalonen.