Narva volikogu asub arutama tundlikku koolide ja lasteaedade tulevikku

Arengukava, mis näeb ette mitmete Narva koolide ja lasteaedade ühendamist, läbis maikuus kirglikud avalikud arutelud ning selle kohta tehti ligi poolsada täiendus- ja parandusettepanekut. Linnapea Katri Raik ütles Põhjarannikule, et haridusstrateegia eelnõus on arvestatud kõigi ettepanekutega.

Raik: tuleb lähtuda andmetest

Narva linnapea Katri Raik ütles, et haridusstrateegia algandmed pole muudetavad, sest lasteaialapsi on viimase 10 aastaga jäänud 800 võrra vähemaks. Nüüd sünnib Narvas 350 last [aastas], seitsme aasta pärast läheb seega kooli vaid 17 klassitäit õpilasi. Seetõttu ei ole senine haridusvõrk jätkusuutlik," lausus ta.