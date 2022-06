Kajakaema ründas lasteaias inimesi

ATV põhjustas turbapõlengu

28. juuni õhtul märkas Toila vallas Konju külas turbarabas töötanud inimene, et rabast tõuseb suitsu, ning nägi läheduses ATV jälgi. Päästjad tegid kindlaks, et rabas põles umbes 25 ruutmeetri suurune ala, mille kustutamine lõpetati ligi kaks tundi hiljem. Päästjad tuletavad meelde, et riigimetsa majandamise keskus (RMK) sulges tuleohu tõttu Konjus asuvad metsad mootorsõidukitele mai lõpus.