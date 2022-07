VIDEO ⟩ Kuidas hakkab nägema välja Jõhvist Narva poole suunduv tulevane maanteelõik?

Tulevasele teelõigule (Tallinn-Narva maantee 162,5-172,5 km) on kavandatud mitmeid uusi kahetasandilisi liiklussõlmi, kogujateed koos ringristmikega, sillad, tunnel, ökodukt ja kergliiiklusteed. Neljarealine uus lõik ulatub Toila teeristist umbes kilomeetri võrra kaugemale.

Teelõigu eelprojekteerimine on jõudnud valmimisjärku.

Transpordiameti projektijuht Kaie Kruusmaa rääkis hiljuti Jõhvi arengukonverentsil, et selle lõigu ehitus peaks algama 2025. aastal, aga selles ei saa veel sada protsenti kindel olla. "Teehoiukava vaadatakse iga aasta lõpus üle ja selle peab kinnitama vabariigi valitsus. Tuleb kindlasti arvestada, et need aastad võivad veel muutuda," ütles ta.