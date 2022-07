Toila SPA hotelli tegevjuhi Jaak Pruunese sõnul on heaks märgiks, et soomlased on hakanud jälle käima. "Meil on olnud mitu väga suurt Soome rühma. Siseturistid tulevad muidugi ka − inimestel on puhkus ja nad ikka liiguvad. Maja ei ole küll sada protsenti täis, meil on tänagi [reedel] viis tuba vaba, aga olukord on täiesti normaalne."