Olesja Ojamäe sai Narva Paju kooli direktoriks

Paju kool on spetsialiseerunud erivajadusega õpilaste õpetamisele.

Olesja Ojamäe on juhtinud Illuka kooli ja Kiviõli vene kooli. Põhjarannik on mõlemal puhul kajastanud tema skandaalset või ebatavalist ametist lahkumist. Ta on olnud ka Kohtla-Nõmme kooli direktor.