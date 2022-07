Riigistatud Kohtla-Järve eesti põhikooli asub juhtima Elva gümnaasiumi direktor

Tarmo Post on varem töötanud Valga põhikoolis algklasside õpetajana, seejärel õppealajuhatajana ning Valga Põhikooli direktorina. Viimased seitse aastat oli ta Tartumaal Elva Gümnaasiumi direktor.

Ta on osalenud mitmetel rahvusvahelistel koolitustel, nõustanud mitmeid koole üle Eesti ja olnud projektide “Meistriklass - koolijuhilt koolijuhile”, Eesti Olümpiakomitee "Sport Koolis" ja Koolijuhtide rattaretked “Kuidas elad Eestimaa kool?” algataja.

Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala.

Järve kool, mis on varem kandnud nime Järve gümnaasium ja Kohtla-Järve 1. keskkool, on linna vanim ja ainus eesti õppekeelega põhikool, kus õpib praegu ligemale õpilast, kellest 70 protsenti on pärit kakskeelsetest või muu emakeelega peredest.