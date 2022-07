Linnade ja valdade liit soovitab gaasinappuse tõttu välja kuulutada hädaolukorra

"Leiame, et olukorda, kus kaugkütte toimepidevus võib katkeda üleriigilise gaasipuuduse tõttu, ei saa lahendada kohaliku omavalitsuse tasandil. Üleriigiline gaasitarne häire või selle oht ei ole kohaliku tasandi küsimus. Probleem on ka see, et isegi kui gaas on olemas, siis mis on selle hind ja mida see tähendab elanikele," leidis liidu tegevjuht Veikko Luhalaid.