Minister Tõnis Lukas: Narva hariduses toimuvad suured muutused

Tõnis Lukase sõnul tegi ta oma esimese visiidi just Narva, sest siin ilmnevad üksikasjad, millega tuleb arvestada eestikeelsele õppele üleminekul. „Riik arendab siin korraga kahte riigigümnaasiumi ja juba praegu on näha, et see on kaasa toonud suured muutused nii Narva koolivõrgus, õppe kvaliteedis kui ka valmiduses minna kõikides haridusasutustes üle eestikeelsele õppele,“ lisas minister.

Lukas kohtus uute Narva riigigümnaasiumide juhtidega ja Narva linnapea Katri Raikiga. Ta tutvus ka 2023. aasta sügisel tööd alustava Narva Gümnaasiumi ehitusega.

Narva linnapea Katri Raik tõdes, et üle poole kohalikest õpetajatest ei vasta täna paraku keelenõuetele. „Narva linna haridusasutused peavad selleks, et tagada alates 2024. aastast eestikeelsele õppele üleminek, tugevasti pingutama. Linn ootab augustikuu lõpuks kõikidelt haridusasutuste juhtidelt konkreetset plaani, kuidas minnakse üle eesti õppekeelele,“ - lisas Raik ja kinnitas, et Narva linn panustab omalt poolt vajalikku ettevalmistusse.

Oluliseks tegevussuunaks peab Katri Raik peale eestikeelse üldhariduse ka eestikeelset huviharidust.

Minister Tõnis Lukas kohtus Narva Eesti Riigigümnaasiumi ja Narva Gümnaasiumi juhtidega, kes alustasid tööd käesoleva aasta kevadel. Narva riigigümnaasiumid hakkavad tegutsema koostöiselt ning pakkuma mitmekesiseid õpivõimalusi, kaasaegset õpikeskkonda ja kvaliteetset keeleõpet.