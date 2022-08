PILDIGALERII ⟩ Eesti elektrijaama ees olnud punaarmee haubits rändas Sinimäe sõjamuuseumisse

Eesti Energia kommunikatsioonijuht Reimo Raja ütles, et see haubits ei ole mälestusmärgina üheski registris ja juba varemgi on tekkinud küsmusi, miks selline sõjarelv elektrijaamade pääsla lähedal peab olema.

Raja sõnul oli sellest haubitsast juba varem huvitatud Sinimäel asuv sõjamuuseum. Kuna Eesti Energia alustas sel suvel Auveres parklate ja haljasalade uuendamist, siis oli sobiv aeg ka see haubits sealt ära viia. "Muuseumis on huvilistel haubitsat kindlasti parem vaatamas käia kui sõita siia Auveresse," märkis ta.

Raja sõnul teavitas ettevõte haubitsa äraviimisest teisipäeva hommikul ka elektrijaama töötajaid ja seni pole see tema teada see poleemikat tekitanud.

Energeetikute ametiühingujuht Andrei Zaitsev avaldas samas toimunu üle meelepaha ja ütles, et suurem osa ametiühingu liikmetest suhtub haubitsa äraviimisesse äärmiselt negatiivselt. "See on mälestusmärk teises maailmasõjas hukkunutele, sealhulgas Eesti laskurkorpuses võidelnutele. Ma ei näe mingit põhjust siduda seda mälestusmärki praegu Ukrainas toimuva sõjaga," ütles ta, märkides, et elektrijaama töötajad on seda haubitsat hooldanud ja hiljuti ka üle värvinud.