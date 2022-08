VIDEO ⟩ Sinimägede muuseumi juht: haubits on tapariist, mis ei sobi kuidagi mälestamiseks

"Relv, kui selline on esiteks tapariist ja teiseks jõudemonstratsioon," ütles Maidre muuseumi õuele jõudnud haubitsa juures.

Ta lisas, et vaid meelevaldselt saab haubitsale kleepida mälestamise silti. "Minu jaoks need kaks sõna: relv ja mälestamine, üksteise suhtes ikka väga teises otsas. Sellised relvad on kõige õigem panna muuseumisse," sõnas ta.