Ahtme müügikioskid hakkavad tööle septembris

Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodini sõnul rajati seda müügiplatsi ühel ajal Toome puiestee ja Ahtme keskväljaku rekonstrueerimisega. Hiljuti said need tööd valmis ning nüüd käivad ettevalmistused avamiseks.

"Kioskite avamise täpset kuupäeva ma öelda ei oska, kuid tean, et siin kaubelda soovijaid on − linnavalitsuse spetsialistid peavad nendega läbirääkimisi. Loodan, et lepingud saavad augustis sõlmitud."