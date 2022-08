Narva võimuliit otsustas ise tanki teisaldada

Kallase sõnul näitab Narva volikogu koalitsiooni otsus muutusi, mis piirilinna juhtimises on aset leidnud. “See on suur muutus, mis näitab seda, et tänane Narva volikogu koalitsioon tegutseb kogu Eesti huvides. Narvakad mõistavad väga hästi, milliseid lõhesid ühiskonnas on see monument tekitanud ning kõigi soov on, et me jõuaksime rahumeelsele kokkuleppele. Meil on veel suur töö ees Narvas hariduse reformimisel ja poliitilise juhtimiskultuuri muutmisel, kuid koalitsioon on väga pingelises olukorras teinud õiged otsused,” rõhutas Kristina Kallas.