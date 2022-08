Ida-Virumaal on kaablivargused järsult sagenenud

Politsei teatel on kaablivargusi ka varem toime pandud, kuid nüüd sagenesid need taas möödunud aasta lõpus ning sel aastal on suurem varguste kasv olnud alates maikuust. "Kui 2021. aastal oli kaablivargusi Ida-Virumaal kokku 8 juhul, siis selle aasta esimese poolega on kaablivargustest politseile teatatud juba 15 juhul. Peamiselt on kaablit varastatud Kiviõli linnast, aga üksikjuhtumeid on ette tulnud ka Sillamäel, Jõhvis, Lüganusel ja Püssis," kirjeldas Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Maarja Jaani.