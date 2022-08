Enamik Ida-Viru omavalitsusi ootab punamonumentide likvideerimisega

Lüganuse vallas on punamonument nii Lüganuse kooli kõrval, kalmistul, Küttejõus kui ka Kiviõli tuhamäe juures. Vallavanem Marja-Liisa Veiser ütles, et volikogu hakkab nende küsimust arutama juba ilmselt järgmisel istungil. "Aga kui valitsus on sellise seisukoha võtnud, et need tuleb avalikust ruumist kõrvaldada, siis siin palju variante pole," sõnas ta.