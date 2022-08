Kiviõli keemiatööstusest paiskunud toss ajas elanikud ärevusse

"Tegemist on erakorralise juhtumiga, kus langesid kokku mitmed asjaolud. Ühe katla käivitamisel avanes ülerõhu tõttu aurukaitseklapp ning katlas toodetud aur läks otse õhku. Tavaolukorras suunatakse aur turbiini ning sellest toodetakse soojus- ja elektrienergiat. Selleks, et õhku paiskunud auru puudujääki kompenseerida, püüdis süsteem teiste katelde koormust tõsta, kuid kuna nende seadistused seda ei lubanud, tekkis olukord, kus etteantud kütus ei põlenud täielikult ära ning sellest tekkis tahm, mis musta suitsuna õhku paiskus," selgitas ettevõte.

Soojuselektrijaam peatas rikkis katla ning seiskas ühe turbiini. Kohe alustati ka õlitootmisseadmete koormuse vähendamist, et vähendada soojuselektrijaamas põletatava jääkgaasi kogust, kuid see protsess on pikaajaline ning ei anna kohe tulemust, selgitas keemiatööstus.