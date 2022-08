Valge Hobu klubi kogub Ukraina sõdurile proteesiostu raha

Iisaku külje all asuvast talurestoranist võeti ühendust Lõpovetsi kogukonna ja linna välissuhete juhi Nikolai Obara ning vigastada saanud sõduri Ivan Lavrikuga, kes teenib Ukraina õhuvägedes ja sai lahingus Hersoni all raskeid vigastusi.

Loodavad jalule aidata

Valge Hobu klubi esindaja Kalev Naur tänas telesilla vahendusel Ukraina sõjameest mehisuse eest. "Meie tuluõhtule kogunes ligi 40 inimest. Soovime, et tõusete võimalikult kiiresti jalule, ja loodame, et saame teile selles abiks olla," pöördus ta Ivan Lavriku poole.

"Me tunneme uhkust Ukraina sõdurite kangelaslikkuse üle ning püüame oma väikeste tegudega anda Ukraina rahvale usku ja jõudu, et seista vastu Venemaa agressorile," lisas Naur.

Telesilda aitas luua ja kontserti korraldada Ukraina organisatsioonide assotsiatsioon Eestis. Selle juht Vladimir Palamar viibis ka ise tuluõhtul, tunnistades klubiliikmetele, et on ühtaegu nii rõõmus kui ka kurb.

"Rõõmustan selle üle, et minu ümber on nii palju häid sõpru, kes aitavad meid kogu südamest. Nutan aga nende koleduste pärast, mis minu kodumaal iga päev sünnivad. Aga elu läheb edasi ja minu sõbrad, kes on praegu rindel, ütlevad: "Teil pole vaja meie pärast nutta, vaid uhkust tunda, et oleme elus, võitleme teie ja oma kodumaa eest!" Seepärast ma tahaks, et te tunneksite uhkust minu mehise rahva üle, kes praegu kaitseb ka teid ja euroopalikke väärtusi."