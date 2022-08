Jõhvi kaitseväelased said moodsa kasarmu

Kaitseminister Hanno Pevkur märkis, et hoone on olulisel kohal Eesti riigikaitse edendamisel. "Meie huvi on riigikaitselise jalajälje suurendamine Ida-Virumaal. Usun, et tänapäevased elamistingimused muudavad Jõhvi kaitseväelastele veelgi atraktiivsemaks teenistuspaigaks ja annavad ka kohalikele signaali, et riigi kohalolek piirkonnas on tugev," lausus Pevkur.

Uue kasarmu netopind on 1330 ruutmeetrit, seal on 69 tuba ning üldkasutatavad ruumid, kus on nii saun, jõusaal kui ka köök. Hoone on projekteeritud ühekohaliste tubadena, kuhu majutatakse Jõhvi linnakus töötavad tegevväelased. Kriitilise vajaduse ilmnedes on võimalik hoonet kasutada kasarmu tüüpi majutuseks, võimaldades seeläbi majutatavate arvu suurendada kuni 140 tegevväelase majutamiseks. Jõhvi kasarmu näol on tegemist järjekordse RKIKi tellitud hoonega, mis toodab endale ise elektrit. Selleks on hoone katusele paigaldatud päikesepaneelid. Ehitus läks maksma 2,6 miljonit eurot.