Eurosaadik: valitsuse otsus paneb raskesse seisu Ida-Virumaa ühistud

"Minu ja minu Eesti büroo poole on pöördunud juba mitmed venemaalased ja Venemaa kodanike grupid, kes on tõsiselt mures," seisab Toomi pöördumises. "Kuna neid Eesti väljastatud Schengeni viisaga riiki enam ei lubata, ei saa inimesed aru, kuidas nad peaksid nüüd tasuma kommunaalmakse (jällegi sanktsioonide tõttu pole raha võimalik Venemaalt üle kanda) ja üldse oma kinnisvara haldama. Tagajärg on see, et Eestis, eriti Ida-Virumaal asuvad korteriühistud ja muud kinnisvaraobjektid satuvad keerulisse olukorda, aina kasvatades oma võlakoormat," selgitas Toom Postimehe vahendusel.