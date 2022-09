Keskerakonna juhatus arutab Eesti juhte fašistideks nimetanud Stalnuhhini väljaviskamist Keskerakonnast

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni ja Narva linnavolikogu liige Stalnuhhin rääkis sotsiaalmeediasse postitatud venekeelses videos, et peab Nõukogude sõduritele pühendatud mälestusmärkide mahavõtjaid natsideks.

"Tean vaid ühte jõudu, mis tahab maha võtta kõik, mis on pühendatud sõduritele-vabastajatele – need on fašistid, need on avalikud natsid," rääkis Stalnuhhin. "Ja sõltumata sellest, kelleks nad ennast nimetavad: demokraadid, liberaalid, reformistid, parempoolsed – kuidas tahes. Minu jaoks on nad nüüd lihtsalt tavalised reafašistid. Nad võitlevad nendega, kes võitlesid natsismi vastu. Ja selle mõttega, et me elame riigis, kus ametlikuks ideoloogiaks on natse toetav ideoloogia, tuleb meil kõigil veel harjuda," ütles Stalnuhhin.

Riigikogu esimehe Ratase sõnul on tal võimatu sellist avaldust mõista. "Isegi vaimusilmas on raske ette kujutada, mis loogika võib sellise avalduse taga olla. Ma ei suuda seda mõista," ütles ta ERR-ile.

Küsimusele, kas ja milliseid sanktsioone Keskerakond Stalnuhhini suhtes võiks rakendada, vastas Ratas: "Ega erakonnal mingeid muid sanktsioone väga ei ole, välja arvatud, et see inimene ei kuulu sellesse erakonda. Selle, kas keegi arvatakse erakonnast välja või mitte, otsustab erakonna juhatus ja ma olen päris veendunud, et seda me ka arutame juhatuses."

Rohkem kui 25 aastat Keskerakonda kuuluv Mihhail Stalnuhhin on olnud Ida-Virumaal üks populaarsemaid poliitikuid ja Keskerakonna häältemagneteid nii riigikogu kui ka kohalikel valimistel. 2019. aastal sai ta riigikogu valimistel 2653 häält.

Tema toetajaskond on siiski viimasel kümne aasta jooksul valimistel pidevalt kahanenud. Näiteks 2011. aastal sai ta 8584 häält ehk ligemale kolm korda rohkem kui viimati.

Stalnuhhin on poliitilist kapitali kogunud suuesti tänu vastandumisele Eesti valitustele. Ta on olnud ka üks järjekindlamaid poliitikuid, kes on nii riigikogus kui ka Narva volikogus võidelnud venekeelse hariduse säilitamise eest.

Narva linnapea Katri Raik kirjutas sotsiaalmeedias, et Mihhail Stalnuhhini parim enne on möödas. "Seda näitasid ka viimased kohaliku omavalitsuse valimised. Valitsuse sildistamine enneolematul moel on viimane appikarje: hääletage märtsikuus minu poolt!"

Katri Raik märkis, et narvalased ei ole totud. "Nad näevad Stalnuhhini plaani läbi. Muidugi on Narvas palju neid - kui palju, me ju tegelikult ei tea - kes on valitsuse tegevusest solvunud: miks nii, miks meie? Mul on ka palju küsimusi, aga käes on piir, kus tuleb peatuda. Meil kõigil. Turvaline elu, naeratus, see on meile ju kõigile kallis. Mina ei mäleta, et ma oleksin Mihhail Stalnuhhit kunagi naeratamas näinud. Kutsun meid kõiki üles peatuma ja jarele mõtlema. Sõna on tegu, sõnal on tohutu jõud. Mihhail Stalnuhhin lihtsalt peab vabandama, ehkki see enam ei aita," kirjutas Raik.

Stalnuhhini avaldust taunis ka keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, kes näeb selle taga vaenu õhutamist ja valimiskampaaniat.

Toomi hinnangul on Stalnuhhini avalduses iga samm läbi mõeldud ja iga sõna kaalutud. "Kogenud poliitikuna Stalnuhhin väga täpselt tuvastas selle nišši, kuhu saab astuda ja tegi seda reljeefselt, nagu ikka. Mina ei näe siin muud kui küûnilist rehkendust.

Kas Kaja Kallas on fašist? Kas on seda Signe Riisalo? Peep Peterson? No ei ole. Ei ole kumbki ja kindlasti. Kas Stalnuhhin ise usub, et nad on fašistid? Muidugi mitte. Ta kasutab seda silti, sest teab, et sildid töötavad paremini. Ühed on fašistid, teised putinistid, asi klaar. Kes sellest võidab? Ikka sildistaja ise," kirjutas Toom sotsiaalmeedias.

Toom lisas, et on tihti olnud kriitiline valitsuse suhtes ja ilmselt on seda ka edaspidi. "Kuid igasuguse sildistamise ja vaenu õhutamise mõistan üheselt hukka, eriti kui seda teevad poliitikud," märkis ta.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid peab ohtlikuks Riigikogu liikme, keskerakondlase Mihhail Stalnuhhini avaldust, et Eesti juhivad “natsid ja fašistid“.

„On erakordselt kahetsusväärne, et sellise avaldusega on esinenud Riigikogu liige. See on Eesti julgeolekut ohustav retoorika,” leiab Raimond Kaljulaid.

Kaljulaid juhtis tähelepanu, et Venemaa Föderatsioon on agressiooni Ukraina vastu õigustanud kõige enam just vajadusega Ukraina "denatsifitseerida".

“Venemaa Föderatsiooni propagandas on see kandev narratiiv, et Ukraina valitsus on natsistlik, seal on võimul fašistid ja fašismi õigustajad. Loomulikult on need süüdistused Ukraina suhtes täiesti alusetud. Sellele absoluutselt väljamõeldud ideoloogiale tuginedes tapetakse Ukrainas iga päev Ukraina mehi, naisi ja lapsi, pannakse toime koletuid sõjakuritegusid,” rõhutas Kaljulaid.

“Nüüd on samasuguse väite Eesti kohta esitanud Keskerakonna fraktsiooni mõjukas poliitik Stalnuhhin. Need pole niisama sõnad. Seda saab tõlgendada üleskutsena Eesti vastaseks agressiooniks. Venemaa saab tulevikus osutada Stalnuhhini avaldusele ja öelda: isegi teie enda parlamendi liikmed ju tunnistavad, et Eesti on natsistlik riik, kus õigustatakse fašismi, järelikult tuleb midagi ette võtta,” toonitas riigikaitsekomisjoni esimees.

Kaljulaidi sõnul kahjuks ei ole Keskerakonna puhul viimastel kuudel enam tegemist üksikjuhtumiga. Samas mustris ka Keskerakonna teise väga olulise poliitiku Yana Toomi väljaütlemised - näiteks on Toom avaldanud arvamust, et oleks olnud parem kui Narva tankimonumendi eemaldamine oleks viinud kokkupõrgete ja rahutusteni. “Kellele see oleks olnud kasulik? Kelle huvides on rahvustevaheline vaen ja kokkupõrked Eestis?”

Kaljulaid meenutas ka seda, kuidas samuti Keskerakonna fraktsiooni liige, Igor Kravtšenko väljendas suurt nördimust, et Eesti Vabariigi president kandis õlal embleemi, mis viitas Ukraina sõjas kuulsaks saanud loosungile: "Русский военный корабль, иди ..". Keskerakondlase sõnul solvas see siinset venekeelset elanikkonda.

„Mida keskerakondlased taotlevad? Kas nad soovivad, et Eesti valitsus paneks Narva tagasi Eesti okupeerimist sümboliseerinud mälestusmärgid, väldiks edaspidi Venemaa sõjalaevastiku solvamist ning vabandaks Venemaa Föderatsiooni kodanike ees neile sanktsioonidega põhjustatud ebamugavuste pärast? Ei lähe läbi!,“ rõhutas Kaljulaid.

Riigikaitsekomisjoni esimehe sõnul kindlasti ei saa praeguses olukorras olla nii, et poliitik on ühe jalaga vabas Eestis ja teise jalaga teisel pool Eesti idapiiri. Ei saa korraga olla oma riigile lojaalne kodanik ja samal ajal selle riigi julgeolekut ohustavat retoorikat levitav kremlimeelne troll.