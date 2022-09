Sulgemisohus olnud Lüganuse kooli esimesse klassi tuli vaid üks laps

Lüganuse kooli direktor Tõnu Lont oli 31. augusti õhtupoolikul koolimajas ja valmistas ette kõnet järgmise päeva 1. septembri aktuseks teadmisega, et 1. klassi astumiseks pole tänavu ühtegi avaldust esitatud, kui talle helistati vallamajast ja teatati, et üks poiss on siiski tulemas Püssist, sest Kiviõli koolis see haridusliku erivajadusega laps õppida ei saa. Nüüd ongi see poiss ainus 1. klassi õpilane, kelle õpetaja on ühtlasi talle ka tugiisik.