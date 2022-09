Sajad politseinikud ja kaitseväelased harjutavad Ida-Virumaal massilise sisserände tõrjumist

Liikuspiirangute kohad õppuse ajal Alutaguse vallas Vasknarva ümbruses. PPA

"Tegemist on pikalt planeeritud õppusega, mille korraldamist alustati juba eelmisel aastal. Õppuse vajalikkust tõi esile Valgevene hübriidrünnak, mis oli suunatud Leedu, Läti ja Poola vastu, kus inimesi suunati ebaseaduslikult piiri ületama. Olukordadeks, kus meie riigipiiri tahab ületada korraga palju põgenikke, on ette nähtud hädaolukorra lahendamise plaan, mida juhib PPA. Õppuse eesmärgiks on harjutada selle plaani rakendamist ja seeläbi olla uuteks võimalikeks kriisideks paremini valmis," teata Ida prefektuur.