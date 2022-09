PÄEVA PILT ⟩ Kesklinna põhikooli uus hoone sai nurgakivi

Kohtla-Järve volikogu esimees Tiit Lillemets rõhutas, et tegemist on eriti tähtsa sündmusega, kuna Kohtla-Järvele kerkib mitme aastakümne sees esimene uus munitsipaalkool.

Kesklinna kooli direktor Julia Kalamajeva märkis, et nende kollektiiv ootab kolimist suure kannatamatusega. "Loodame, et meie unistused täituvad ning õige pea saame tänapäevaste klassiruumide, avarate ja hästi varustatud klasside ning mugavate riietusruumidega uue koolihoone."

Ehitustöid tegeva Rakvere firma Revin Grupp esindaja Mikk Jalaka sõnul kulgeb ehitus plaanikohaselt, ehkki ehitusmaterjalide kiire kallinemine on põhjustanud ka probleeme. "Ent konstruktiivne suhtlus linnavõimudega on andnud kindlustunde, et ühiste jõududega saame need lahendatud."