Narva ähvardab Ossipenko firmasid tegemata teetööde eest trahvidega

Narva linn on sõlminud Nikolai Ossipenko firmaga N&V mitu teehoolduslepingut, ent praeguseks on suurt riigimaksuvõlga omav N&V võõrandatud samuti Ossipenko äriimpeeriumiga seotud dubleerivale firmale. Mitmed teetööd on jäänud Narvas tähtajaks tegemata ning on selguseta, kumb firmadest neid tegema peaks.